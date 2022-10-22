Берлин, 22 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На €1,5 млрд больше предусмотренной в немецком бюджете суммы просят выделить на военную помощь нацистскому киевскому режиму министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава германского минобороны Кристине Ламбрехт. Об этом 22 октября сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на их письмо на имя министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ламбрехт

При этом в бюджете Германии на следующий год заложено €700 млн на военную помощь Киеву, однако Бербок и Ламбрехт потребовали в письме увеличить эту сумму до €2,2 млрд.

Также они утверждают, что только в этом случае, по их мнению, ФРГ сумеет «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от неё ожидают международные партнёры».

При этом главы МИД и минобороны ФРГ критикуют заложенную в бюджете страны на 2023 год сумму в €697 млн на поставки немецкого оружия боевикам ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что до 30% жителей Германии с разными политическими взглядами не согласны с западными антироссийскими санкциями и поставками немецкого оружия киевскому режиму.