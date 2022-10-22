Борзя, Забайкальский край, , 10:39 — REGNUM В Борзинском и Краснокаменском районе Забайкальского края огнеборцы ликвидировали крупные степные пожары. Пройденная огнём площадь достигла нескольких тысяч га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Борьба с пожаром в Забайкальском крае ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Сигнал о возгорании травы в 11 км от города Краснокаменск поступил 19 октября. В борьбе с огнём были задействованы 76 человек и 19 единиц техники. В результате пожар был потушен к вечеру следующих суток на площади 3,5 тыс. га.

Также 19 октября загорелась трава в Борзинском районе. В тушении пожара приняли участие добровольные дружины и команды, спасатели и специалисты лесхоза — всего 47 человек и девять единиц техники. В 22:55 возгорание было ликвидировано в 32 км от райцентра на площади 3 тыс. га.

«С начала сентября произошло 258 возгораний сухой растительности, большая часть из которых зафиксирована в южных районах края. Пройденная огнем площадь составила более 60 тысяч гектаров. Выявлен 21 виновный в возникновении пожаров», — добавили в ведомстве.

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