Канберра, , 10:37 — REGNUM Правительство Австралии резко повысит штрафы за утечку данных после крупной хакерской атаки на оператора мобильной связи Optus. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кибербезопасность geralt

Новый закон будет представлен до конца октября. Планируется, что максимальный штраф за крупное или повторное нарушение, приведшее к масштабной утечке данных, будет повышен до 50 млн австралийских долларов (32 млн долларов США). Также компании может быть назначен штраф в размере 30% от оборота за определённый период, если эта сумма окажется больше $32 млн.

Сейчас максимальный штраф для австралийских компаний за нарушения, приведшие к утечке данных клиентов, составляет 2,22 млн австралийских долларов. Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус заявил, что повышение штрафов будет стимулировать компании к выстраиванию надёжных систем информационной безопасности.

«К сожалению, серьёзные утечки в последние недели показали, что существующие меры безопасности недостаточны», — подчеркнул Дрейфус.

Правительство Австралии примет эти меры на фоне крупного инцидента с местным оператором связи Optus. В сентябре 2022 года компании сообщила о крупной уязвимости в системе безопасности, которая поставила под угрозу конфиденциальность данных 9,8 млн клиентов.

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