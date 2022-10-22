Донецк, , 10:29 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:17 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за две минуты ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку восемь снарядов.

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