Конкорд, США, , 10:25 — REGNUM В жилой многокватрирный дом в городе Кин штата США Нью-Гемпшир врезался малогабаритный самолёт, в результате все его пассажиры погибли. Об этом 22 октября сообщает городская администрация на своей странице в одной из соцсетей.

Фрагмент самолёта после авиакатастрофы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Около аэропорта Кина самолёт врезался в жилой дом, где живет несколько семей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого никто из жильцов дома не пострадал, однако все пассажиры воздушного судна погибли.

Кроме того, указывается, что сведения о трагическом инциденте были переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что самолёт Fly Amelia не смог сесть на взлетно-посадочной полосе в парижском аэропорту Орли.