Абакан, , 10:25 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильных порывах ветра в ближайшие дни. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Густав Кюрбе. Порыв ветра. Около 1865

По данным Хакасского гидрометцентра, днём 23 октября и ночью 24 числа по республике ожидается северо-западный ветер порывами до 15-20, местами до 25-30 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что непогода может нарушить работу объектов энергетики, связи и ЖКХ.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — призвали в управлении.