Берлин, , 10:13 — REGNUM До 30% жителей ФРГ с разными политическими взглядами не согласны с западными антироссийскими санкциями и поставками немецкого оружия киевскому режиму. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Die Welt.

Олаф Шольц OSCE Parliamentary Assembly

«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия», — сказал он.

Также Шольц уточнил, что в это число входят избиратели почти всех политических взглядов, включая возглавляемую им Социал-демократическую партию ФРГ, однако заверил, что Берлин продолжит оказание помощи террористическому режиму Киева, включая военную.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на территории б. УССР.