Донецк, 22 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. За две минуты ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку восемь снарядов. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️09:57 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 9 минут ВСУ выпустили по ДНР восемь снарядов.