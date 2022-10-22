Алтайский край, 22 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае перед судом предстанет 32-летний местный житель по обвинению в совершении ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Алтайскому краю ДТП в Алтайском крае

По данным следствия, вечером 29 августа 2022 года мужчина не справился с управлением автомобиля на трассе в Петропавловском районе и допустил его опрокидывание.

«В результате ДТП его полугодовалая дочь получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в управлении.

Как выяснилось, в момент аварии обвиняемый был пьян. Ранее его уже не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был лишён водительских прав.

На время следствия фигурант был заключён под стражу. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Республике Алтай девушку признали виновной в совершении ДТП, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.

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