Берлин, 22 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на территории б. УССР. Об этом 22 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Die Welt.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Как указал канцлер ФРГ, СМИ Запада «достаточно вольно» трактуют официальные сообщения о российско-немецких переговорах.

При этом Шольц подчеркнул, что он по уважительным причинам не станет сообщать прессе все детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Германии призывает немецких граждан воздерживаться от поездок в Иран.