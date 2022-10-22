Токио, , 10:06 — REGNUM Объём производства японской компании Toyota Motor в текущем финансовом году окажется ниже планируемого показателя в 9,7 млн автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Toyota

В крупнейшей автомобилестроительной корпорации Японии рассчитывали достичь рекордных показателей по выпуску автомобилей в текущем финансовом году, начавшемся в апреле 2022 года. Однако сбои в производственном графике начались уже в первых месяцах финансового года.

В августе в Toyota заявили о восстановлении темпов производства, но осенью вновь стала фиксироваться отрицательная динамика. Ожидается, что в октябре компания выпустит около 750 тыс. автомобилей, в ноябре — около 800 тыс. Целевые показатели на эти месяцы составляли по 900 тыс. авто.

По данным Reuters, в первые пять месяцев текущего финансового года производство автомобилей Toyota оказалось на 6,7% ниже планируемого. В самой компании также признали, что в текущем финансовом году не удастся достичь целевого показателя в 9,7 млн авто. При этом в компании отметили, что точные объёмы производства можно будет определить только после стабилизации поставок.

Снижение объёмов производства автомобилей Toyota объясняется сохранением напряжённой ситуации с поставками электронных компонентов и ограничениями из-за COVID-19. Также на объёмы производства влияют рост инфляции, повышение процентных ставок по кредитам и растущие риски экономического спада на основных рынках сбыта компании.