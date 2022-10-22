Херсон, 22 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Обстановка в Херсоне стабильная, атаки ВСУ отбиты. Об этом 22 октября сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Khogov.ru Кирилл Стремоусов

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«22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Всё — под контролем», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра.