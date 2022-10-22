Новосибирск, 22 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области перед судом предстанет сотрудник строительной компании по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

По версии следствия, прораб организации знал о проблемах с подъёмником на строительном объекте. Тем не менее, он всё же допустил к выполнению монтажных работ на высоте рабочих, не прошедших аттестацию и проверку знаний.

«В середине ноября 2021 года на строительном объекте трое рабочих поднялись на подъёмнике на уровень 9 этажа, где произошло его опрокидывание, в результате чего один из рабочих погиб на месте, двое других скончались от полученных телесных повреждений в медицинском учреждении», — отметили в управлении.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

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