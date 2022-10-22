Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен принимать участие в выборах американского президента в 2024 году, однако ещё не принял об этом окончательного решения. Он заявил об этом 22 октября в интервью телеканалу MSNBC.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не принял официального решения, но это моё намерение. Моё намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение», — сказал он.

Также американский лидер уточнил, говоря о том, как к этому относится его супруга Джилл Байден, что она считает, что этим они делают что-то очень важное, а потому ему не нужно от этого отказываться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и главный американский инфекционист Энтони Фаучи были вызваны судом для дачи показаний по делу о свободе слова в отношении президента США Джо Байдена.