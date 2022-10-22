Донецк, 22 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За 9 минут ВСУ выпустили по ДНР восемь снарядов. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️09:32 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 09:39 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли электроподстанцию в районе Старобельска (ЛНР).