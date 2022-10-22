Киев, , 09:48 — REGNUM «Укрэнерго» ограничивает поставки электричества в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях. Об этом 22 октября сообщили в компании.

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Ранее сообщалось, что в некоторых районах б. УССР наблюдаются проблемы с электричеством. Российскими войсками поражен объект критической инфраструктуры в Кировоградской области, где теперь частично пропал свет.

О перебоях в работе электричества после прилетов сообщается и в Одесской, и в Ровенской областях.

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