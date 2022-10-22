Донецк, 22 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Взятый в плен боевик ВСУ Виталий Катранич, подтвердил, что артиллерия киевских нацистов не по ошибке наносит удары по жилым домам в Донецке, так как используются достаточно точные орудия и корректировка с помощью беспилотников. Его слова 22 октября приводит РИА Новости.

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«Бывало и раз в день, бывало и два раза в день… Наблюдали, давали координаты, корректировали», — сказал пленный в ответ на вопрос о том, как часто вооружённые формирования киевского террористического режима били по Донецку.

Также Катранич утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, действительно ли боевики ВСУ специально нацеливаются на жилые дома, а не попадают в них по ошибке.

«Так точно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в районе Старобельска в Луганской Народной Республике (ЛНР).