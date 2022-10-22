Николаев, Бывш. УССР, 22 октября 2022, 09:45 — REGNUM Николаев и Николаевская область полностью обесточены после утренних прилетов по объектам критически важной инфраструктуры, сообщают СМИ.
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Ранее город Хмельницкий на западе б. УССР остался без электричества, горожан призвали сделать запас воды. Об этом сообщают городские власти.
В некоторых районах б. УССР наблюдаются проблемы с электричеством. Российскими войсками поражен объект критической инфраструктуры в Кировоградской области, где теперь частично пропал свет.
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