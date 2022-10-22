Кызыл, , 09:43 — REGNUM В Туве по итогам первого заседания оперштаба об обеспечению базового уровня готовности принято решение усилить меры общественной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Заседание оперштаба по вопросам безопасности в Туве Телеграм-канал Владислава Ховалыга

Под особый контроль штаба взяты вопросы общественного порядка, охраны военных, государственных, а также специализированных объектов и предприятий, а также функционирования объектов транспорта, коммуникаций и связи.

«Силы и средства правоохранительных, социально-экономических ведомств республики будут консолидированы на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов критической важности», — отметили в правительстве.

По данным ФСБ, всего в регионе насчитывается 27 подобных объектов. Будет проведено обследование их технического оснащения, а также сотрудников. Для проверки аэропортов, мостов и других стратегически важных объектов сформируют межведомственные группы.

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