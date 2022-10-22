Ташкент, , 09:42 — REGNUM 16 человек пострадали, четверо из них госпитализированы в результате взрыва на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области. Об этом 22 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

«Всем пострадавшим оказана первая помощь», — отмечается в сообщении. Четверо пострадавших помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медпомощи.

22 октября в 04:55 (02:55 мск) на военном складе в пос. Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. Ведется расследование.