Луганск, 22 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли электроподстанцию в районе Старобельска (ЛНР). Об этом 22 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

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«В 08.25 ВФУ нанесли ракетный удар с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты) по электроподстанции в районе поселка Запорожское на окраине г. Старобельск», — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ обстреляли Гольмовский и Донецк.