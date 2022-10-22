Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM В Республике Алтай мобилизационные мероприятия вошли в активную фазу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов по итогам заседания призывной комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящий момент мобилизационные мероприятия в регионе вошли в активную фазу, эта работа будет завершена в установленные сроки», — отметил он.

Отправка мобилизованных граждан из Республики Алтай состоится 22 и 23 октября в Парке Победы в Горно-Алтайске.

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