Горно-Алтайск, 22 октября 2022, 09:34 — REGNUM В Республике Алтай мобилизационные мероприятия вошли в активную фазу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов по итогам заседания призывной комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В настоящий момент мобилизационные мероприятия в регионе вошли в активную фазу, эта работа будет завершена в установленные сроки», — отметил он.
Отправка мобилизованных граждан из Республики Алтай состоится 22 и 23 октября в Парке Победы в Горно-Алтайске.
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