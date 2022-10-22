Москва, 22 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов российских самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С9 «Нона» в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 22 октября Минобороны России.

Function.mil.ru Самоходные установки «Нона-СВК»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как названные САУ заходят на ударные позиции, наводятся на цели и ведут огонь по позициям и военной технике киевских нацистов.

«120-мм орудия подавляют живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления ВСУ. Нанеся удар, артиллерийские орудия меняют позиции для выполнения новых задач», — говорится в сообщении.

Также указывается, что разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей российскими артиллеристами осуществляется с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 10 минут боевики ВСУ обстреляли Гольмовский и Донецк.