Москва, 22 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Новых трудовых свершений пожелал коллективу проектно-конструкторского бюро «Туполев» генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в день 100-летия со дня основания организации. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Андрей Туполев

Датой основания опытно-конструкторского бюро «Туполев» под руководством учёного и инженера Андрея Туполева считается 22 октября 1922 года. В настоящее время конструкторское бюро входит в состав компании ПАО «Туполев», продолжающей развивать отечественное авиастроение.

Глава Ростеха рассказал, что за годы работы в ОКБ «Туполев» разработано более 300 моделей и модификаций самолётов. До опытного производства дошли 90 образцов, в серийную сборку ушли более 40 моделей.

Среди ключевых разработок бюро Чемезов выделил первый отечественный цельнометаллический самолёт АНТ-2 и один из лучших бомбардировщиков Великой Отечественной войны Ту-2. Также на предприятии создавались первые пассажирские лайнеры — реактивный Ту-104 и сверхзвуковой Ту-144.

«И сегодня коллектив ПАО «Туполев» продолжает плодотворно трудиться, решая важнейшие государственные задачи по дальнейшему развитию отечественного самолетостроения», — подчеркнул глава Ростеха, пожелав коллективу конструкторского бюро новых трудовых свершений на благо России.