Донецк, , 09:29 — REGNUM За 10 минут ВСУ обстреляли Гольмовский и Донецк. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️09:15 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Зайцево 10 снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Зайцево 10 снарядов