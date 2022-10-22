Богота, , 09:28 — REGNUM Центральный банк Колумбии может повысить базовую учетную ставку с 10% до 11% на заседании, которое пройдет через несколько дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мнение экспертов.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты представили прогноз 14 аналитиков, 12 из которых считают, что регулятор пойдет на повышение ставки до указанного уровня. Один из экспертов полагает, что Центробанк увеличит ставку до 10,5%, а еще один — до 10,75%.

В случае, если основной прогноз сбудется, то уровень ставки станет самым высоким с июля 2001 года. Опрошенные Reuters эксперты выразили мнение, что до конца 2022 года будет еще одно повышение ставки — на 0,5%.

Всего больше года назад — в сентябре 2021 года, когда регулятор приступил к подъему ставки, она составляла 1,75%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в разрушении мировой экономики, а также в «разграблении» стран Латинской Америки и экономических бедах Европы.

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