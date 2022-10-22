Богота, 22 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Центральный банк Колумбии может повысить базовую учетную ставку с 10% до 11% на заседании, которое пройдет через несколько дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мнение экспертов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Журналисты представили прогноз 14 аналитиков, 12 из которых считают, что регулятор пойдет на повышение ставки до указанного уровня. Один из экспертов полагает, что Центробанк увеличит ставку до 10,5%, а еще один — до 10,75%.

В случае, если основной прогноз сбудется, то уровень ставки станет самым высоким с июля 2001 года. Опрошенные Reuters эксперты выразили мнение, что до конца 2022 года будет еще одно повышение ставки — на 0,5%.

Всего больше года назад — в сентябре 2021 года, когда регулятор приступил к подъему ставки, она составляла 1,75%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в разрушении мировой экономики, а также в «разграблении» стран Латинской Америки и экономических бедах Европы.

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