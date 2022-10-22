Пермь, 22 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Из Перми участникам специальной военной операции и для жителей ЛНР отправили 120 тонн гуманитарной помощи. Об этом в своём телеграм-канале сообщили губернатор Дмитрий Махонин.

пресс-служба правительства Пермского края Гуманитарная помощь

«Отправили спецодежду и обувь для наших земляков, уже находящихся в зоне СВО. Необходимое получат и бойцы пермского добровольческого танкового батальона «Молот». Ещё несколько фур направлены для жителей Северодонецка. Продукты, матрасы, инструменты, оборудование для обустройства их мирной жизни. Всего из Перми сегодня выехали порядка 120 тонн гуманитарной помощи, закупленной на средства краевого бюджета, пожертвования спонсоров и промышленных предприятий», — сказал глава региона.

Ещё шесть тонн вещей отправятся мобилизованным в Елани. Тактическое снаряжение, кнопочные телефоны, спальные мешки, медикаменты и многое другое. Всё это собрали неравнодушные прикамцы.