Саракташский район, Оренбургская область, 22 октября 2022, 09:23 — REGNUM В селе Покурлей Саракташского района Оренбургской области обнаружена граната Ф-1 с запалом со следами коррозии, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Граната
Граната
Mvdlnr.ru

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих.

«После осмотра правоохранители установили, что граната подверглась сильной коррозии. С соблюдением всех требований предосторожности боеприпас утилизирован в установленном порядке», — сказали в ведомстве.