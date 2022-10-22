Саракташский район, Оренбургская область, , 09:23 — REGNUM В селе Покурлей Саракташского района Оренбургской области обнаружена граната Ф-1 с запалом со следами коррозии, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Граната Mvdlnr.ru

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих.

«После осмотра правоохранители установили, что граната подверглась сильной коррозии. С соблюдением всех требований предосторожности боеприпас утилизирован в установленном порядке», — сказали в ведомстве.