Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и главный американский инфекционист Энтони Фаучи вызваны судом для дачи показаний по делу о свободе слова в отношении президента США Джо Байдена. Это следует из обнародованного 21 октября постановления суда.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей», — говорится в опубликованном документе.

Помимо Фаучи и Псаки, суд также вызвал для дачи показаний ряд действующих американских чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что ошибкой может посчитать большая часть жителей США возможный отказ экс-американского лидера Дональда Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.