Донецк, 22 октября 2022, 09:22 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево 10 снарядов. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее за 15 минут ВСУ выпустили по Донецку семь натовских снарядов.
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