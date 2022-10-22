Оренбург, , 10:29 — REGNUM Признание Санкт-Петербургским судом блокады Ленинграда геноцидом советского народа через 81 год после начала блокады носит, как правовой, так и политический характер, считает доктор политических наук, профессор Галина Шешукова.

Блокада Ленинграда ИА REGNUM

«У меня в Ленинграде погибли в блокаду родители мамы и ее сестра. Родители воевали на Ленинградском фронте внутри блокадного кольца Поэтому блокада Ленинграда — это и моя семейная трагедия», — подчеркнула она.

По словам эксперта, в правовом плане решение суда позволяет живущим блокадникам, родственникам погибших в Ленинграде потребовать денежные компенсации у правительств тех стран, граждане которых участвовали в действиях по блокаде Ленинграда. В частности, Германии Италии, Испании, и Финляндии. Причем в этом процессе должны участвовать министерства иностранных дел этих стран и международные суды.

«На мой взгляд, правовые перспективы, скорее всего, из-за позиции этих стран, не просматриваются, — сказала Шешукова и добавила, что политический смысл принятых решений очевиден — В условиях развернувшегося конфликта России с Западом, возвращение к истории военных преступлений позволяет обратить внимание как наших граждан, так и граждан этих государств, на ту несомненную историческую ответственность, которую несут правительства этих стран за военные преступления своих предков».

«Очевидно, что правительства этих стран оспорят решения петербургских судов. Мы знаем, что и геноцид евреев во Вторую мировую войну (Холокост, в ходе которого погибло 6 млн человек, геноцид армян в 1915 году, когда погибло полтора миллиона человек, ряд стран и организаций не признают. Страшная гибель от голода и бомбежек в блокаду более миллиона жителей Ленинграда также должна быть признана реальным геноцидом», — резюмировала Галина Шешукова.

Как сообщало ИА REGNUM, суд по иску прокуратуры признал советские жертвы блокады Ленинграда — более миллиона человек — жертвами геноцида, совершённого нацистской Германией и их союзниками в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии и Финляндии, добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.

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