Омск, , 09:21 — REGNUM В Омской области создан оперативный штаб под руководством губернатора Александр Буркова для обеспечения в регионе режима базовой готовности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков Оmskportal.ru

В состав оперштаба вошли все зампреды регионального правительства, руководители силовых ведомств, командующий 33 ракетной армией Владимир Квашин, военком региона Юрий Мешавкин и главный федеральный инспектор по области Иван Нецкин.

«На штабе будем принимать необходимые решения по защите населения и территорий от ЧС, а также меры для удовлетворения потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд омичей», — написал глава субъекта в телеграм-канале.

На первом заседании штаба, по его словам, обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорта, системы ЖКХ и энергетики.