Омск, 22 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Омской области создан оперативный штаб под руководством губернатора Александр Буркова для обеспечения в регионе режима базовой готовности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оmskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков

В состав оперштаба вошли все зампреды регионального правительства, руководители силовых ведомств, командующий 33 ракетной армией Владимир Квашин, военком региона Юрий Мешавкин и главный федеральный инспектор по области Иван Нецкин.

«На штабе будем принимать необходимые решения по защите населения и территорий от ЧС, а также меры для удовлетворения потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд омичей», — написал глава субъекта в телеграм-канале.

На первом заседании штаба, по его словам, обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорта, системы ЖКХ и энергетики.