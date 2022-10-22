Луцк, Бывш. УССР, , 09:20 — REGNUM В Луцке Волынской области прогремел взрыв. В небе над городом поднялись клубы черного дыма.

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После попадания российской ракеты по объекту энергетической инфраструктуры Луцк полностью обесточен, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах б. УССР наблюдаются проблемы с электричеством. Российскими войсками поражен объект критической инфраструктуры в Кировоградской области, где теперь частично пропал свет.

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