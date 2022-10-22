Донецк, , 09:19 — REGNUM За 15 минут ВСУ выпустили по Донецку семь натовских снарядов. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:54 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 09:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР.

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