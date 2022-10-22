Киев, , 09:14 — REGNUM В некоторых районах б. УССР наблюдаются проблемы с электричеством. Российскими войсками поражен объект критической инфраструктуры в Кировоградской области, где теперь частично пропал свет.

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О перебоях в работе электричества после прилетов сообщается и в Одесской, и в Ровенской областях.

Очевидцы сообщают в соцсетях о взрывах в Одесской области. Там поражен объект энергетической инфраструктуры.

В Киевской области тоже прозвучал взрыв. Мощный взрыв прогремел и в Днепропетровске. Сообщают о взрывах и в Черниговской области.

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