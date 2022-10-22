Омск, , 09:14 — REGNUM Пункт сбора помощи призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Омской области посетил губернатор региона Александр Бурков. Он сообщил об этом 21 октября в своём телеграм-канале.

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

«Посетил пункт сбора помощи мобилизованным, который организовали в Черёмушках. Хотел лично встретиться с волонтёрами, работающими там сейчас, и поблагодарить за труд и самоотверженность. Они ежедневно принимают гуманитарную помощь и выдают ребятам предметы первой необходимости», — написал он в своём сообщении.

Также Бурков уточнил, что указанный склад заполнен спальными мешками, теплоизолирующими ковриками, одеждой, термобельём, дождевиками, рюкзаками, матрасами, одеялами и подушками для мобилизованных.

При этом он поблагодарил предприятия, общественные организации, депутатов городского и областного парламентов, волонтёров и просто неравнодушных граждан из их помощь российским военным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Костромской области с призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации жителями региона.