Нижний Новгород, 22 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Костромской области с призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации жителями региона. Об этом 21 октября сообщило пресс-служба правительства Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Уточняется, что Никитин принял участие в тожественном построении мобилизованных в Военной академии радиационной, химической, биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, среди которых были и мобилизованные из Нижегородской области.

Также указывается, что глава Нижегородской области посетил испытательный полигон Академии РХБЗ, где расположен палаточный лагерь, в котором проверил, как призванным из региона оказывается поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об освобождении призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Нижегородской области от уплаты транспортного налога намерены принять власти региона