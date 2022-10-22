Москва, 22 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30 годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме.

«Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направления», — отмечается в сообщении.