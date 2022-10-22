Донецк, , 09:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:49 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», — отмечается в сообщении.

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