Нижний Новгород, 22 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Решение об освобождении призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Нижегородской области от уплаты транспортного налога намерены принять власти региона. Об этом 21 октября сообщил губернатор области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Принял решение еще об одной мере поддержки мобилизованных нижегородцев — освобождение владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год», — написал он в своём сообщении.

При этом Никитин уточнил, что это решение будет распространяться на одно транспортное средство: легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоцикл с мотором мощностью до 36 лошадиных сил, или моторную лодку с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил.

Также губернатор Нижегородской области указал, что такая инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерством образования Кемеровской области и «Кузбасский центром «Дом Юнармии» совместно с институтом цифры КемГу был организован Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов.