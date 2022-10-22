Красноярск, 22 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала 2022 года зарегистрировано более 750 «печных» пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Пожар в Красноярском крае

В результате погибли 22 человека, пострадали ещё 20. Основной причиной подобных происшествий, как отмечается, становится пренебрежение простыми правилами безопасности.

Так, 18 октября из-за нарушения правил эксплуатации печи произошёл пожар в частном доме в городе Назарово.

«В течение 3,5 часов пожарные боролись с огнём, их слаженные действия позволили предотвратить распространение пламени в большие расстояния», — добавили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали жителей до наступления холодов устранять неисправность печей, прочищать трубы от сажи и так далее. В холодное время рекомендуется топить не более трёх раз в день, не закрывать заслонку, если топливо не догорело.

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