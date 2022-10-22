Москва, , 08:52 — REGNUM На стартовом комплексе 31-й площадки космодрома «Байконур» завершена вертикализация ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-21». 22 октября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После установки ракеты на стартовом столе специалисты предприятий Роскосмоса приступили к дальнейшей подготовке к пуску. Старт назначен на 26 октября в 03:20 мск.

Корабль «Прогресс МС-21» доставит на Международную космическую станцию запасы топлива, технических газов и материалов для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Также в состав полезной нагрузки входит оборудование для выполнения научной программы.

Предыдущий российский грузовой корабль этой серии прибыл на МКС в июне 2022 года. «Прогресс МС-20» доставил на космическую станцию 2517 кг грузов, включая 3D-принтер для экспериментов по использованию аддитивных технологий в условиях микрогравитации.

Читайте ранее в этом сюжете: На «Байконуре» собрали ракету «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс»