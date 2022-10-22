Салехард, , 08:49 — REGNUM Центр развития казачьей культуры Салехарда принял участие в создании скульптуры «Хрупкий МИР» для парка кованых фигур в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Ангелы для «Хрупкого МИРА» Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Композиция «Хрупкий МИР» — это цветок одуванчика, от которого при малейшем дуновении ветра отлетают частички — голуби мира. Проект по созданию скульптуры инициировала Гильдия кузнецов России. Первые голуби мира выкованы на конференции в Новочебоксарске.

Николай Кузнецов за работой Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Салехардский художник по металлу Николай Зайцев из «Обдорского острога» выковал голубей, которые войдут в общую скульптуру «Хрупкий МИР».