Салехард, 22 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Центр развития казачьей культуры Салехарда принял участие в создании скульптуры «Хрупкий МИР» для парка кованых фигур в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Ангелы для «Хрупкого МИРА»

Композиция «Хрупкий МИР» — это цветок одуванчика, от которого при малейшем дуновении ветра отлетают частички — голуби мира. Проект по созданию скульптуры инициировала Гильдия кузнецов России. Первые голуби мира выкованы на конференции в Новочебоксарске.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Николай Кузнецов за работой

Салехардский художник по металлу Николай Зайцев из «Обдорского острога» выковал голубей, которые войдут в общую скульптуру «Хрупкий МИР».