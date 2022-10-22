Киев, , 08:49 — REGNUM Очевидцы сообщают в соцсетях о взрывах в Одесской области. Там поражен объект энергетической инфраструктуры, пишут СМИ.

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В Киевской области тоже прозвучал взрыв — там замечен поднимающийся столб дыма. Мощный взрыв прогремел и в Днепропетровске. Сообщают о взрывах и в Черниговской области.

Воздушная тревога до сих пор объявлена по всей территории б. УССР.