Кемерово, , 08:48 — REGNUM Министерство образования Кемеровской области и «Кузбасский центр «Дом Юнармии» совместно с институтом цифры КемГу был организован Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своём телеграм-канале.

Беспилотник Egov-buryatia.ru

Как уточнил глава области, её власти оказывают всестороннюю поддержку призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также их семьям.

«Также для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в КуZбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов», — отметил Цивилев.

Также он указал, что подготовку инструкторов и операторов беспилотников будут вести центр подготовки на базе военно-патриотического центра «Авангард» в поселке Школьный Прокопьевского округа, для этого также будет задействован 221 квадрокоптер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что швейные предприятия и волонтёры Забайкальского края изготавливают тёплые вещи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона.