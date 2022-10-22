Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший директор МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова по обвинению в злоупотреблении полномочиями и хищении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Мэрия Улан-Удэ Аркадий Зарубин

По данным следствия, в 2018–2020 годы обвиняемый заставлял сотрудников предприятия работать на земельном участке, который был оформлен на его тёщу. На участке силами 35 работников МУП и более 20 единиц техники был возведён дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие работы.

В 2016–2021 годы директор систематически совершал хищение топлива предприятия на общую сумму более 1 млн рублей. За счёт средств предприятия Цыбиков дважды ремонтировал свой личной внедорожник Nissan Patrol. Деньги выделялись якобы на ремонт служебных транспортных средств.

«Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчинённых работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате предприниматель был незаконно освобождён от уплаты денежных средств на сумму более 12,6 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года суд удовлетворил требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутата городского совета Жаргала Цыбикова. Судья при этом признал незаконным решение горсовета о досрочной отставке депутата по собственному желанию.

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