Чита, , 08:42 — REGNUM Швейные предприятия и волонтёры Забайкальского края изготавливают тёплые вещи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба краевого правительства.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в течение трёх недель ими было произведено 1200 пар носков и около трёх тысяч балаклав для мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительницы Камчатского края вяжут тёплые вещи для участников специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.